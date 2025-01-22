Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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В чем заключается его секрет

Мужчина объяснил, что сначала он оптимизировал свои расходы благодаря тому, что живет довольно скромно. В его доме только одна плита, нет телевизора и пользуется одними и теми же полотенцами 11 лет.

Сегодня я живу так, как жил, когда зарабатывал меньше. Я очень доволен. Поэтому решил быть благодарным за то, что имею,

– признался он.

По его словам, он контролирует то, как он тратит свои деньги.



Мужчина поделился секретом, который помог ему сэкономить деньги / Фото Unsplash

Какую сумму ему удалось накопить

Мужчина отметил, что ему удалось сэкономить почти полмиллиона долларов (более 22 миллионов гривен). Теперь он, что может спокойно прожить без лишних вещей: телевизора, вредных привычек и многого другого.

По собственным подсчетам, мужчина говорит, что если продолжит тщательно учитывать свои расходы, то сможет приобрести собственное жилье и организовать стабильные доходы.