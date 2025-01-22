Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.
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У чому полягає його секрет
Чоловік пояснив, що спершу він оптимізував свої видатки завдяки тому, що живе доволі скромно. У його помешканні лише одна плита, немає телевізора та користується одними й тими самими рушниками 11 років.
Сьогодні я живу так, як жив, коли заробляв менше. Я дуже задоволений. Тому вирішив бути вдячним за те, що маю,
– зізнався він.
За його словами, він контролює те, як він витрачає свої гроші.
Чоловік поділився секретом, який допоміг йому заощадити гроші / Фото Unsplash
Яку суму йому вдалося накопичити
Чоловік зазначив, що йому вдалося заощадити майже пів мільйона доларів (понад 22 мільйони гривень). Тепер він, що може спокійно прожити без зайвих речей: телевізора, шкідливих звичок та багато чого іншого.
За власними підрахунками, чоловік каже, що якщо продовжить ретельно враховувати свої видатки, то зможе придбати власне житло й організувати стабільні прибутки.