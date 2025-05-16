"Встречается раз на миллион": турист случайно сделал редкий снимок

Фотограф из Северной Ирландии сделал снимок, которых окрестили уникальным. Все из-за того, что фотограф зафиксировал момент, когда другой человек "прыгал" на высокой скале на фоне городского пейзажа.

Редкий момент оказался зафиксированным случайно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Lad Bible.

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Этот снимок буквально потряс интернет, ведь действительно трудно случайно поймать момент, когда другой человек буквально завис в воздухе.

Известно, что снимок был сделан с Кейвхилла, холма высотой 368 метров, возвышающегося над Белфастом. На первый взгляд, это обычный пейзажный кадр столицы, но во время увеличения изображения пользователи заметили человека, в идеальном прыжке.

Сделал эту фотографию несколько дней назад. Просто заметил что-то вдалеке и увеличил масштаб. Как вам такое совпадение по времени?,

– подписал снимок фотограф.

Фото сразу же окрестили "самой дальней фотобомбой в истории", отметив, что подобное "случается только один раз на миллион".



Присмотревшись, автор снимка заметил на холме фигуру человека / Фото X

Почему это действительно уникальное фото? Случайно сфотографировать человека, который прыгает в позе "звездочки" (раскинутые руки и ноги) – очень маловероятно. Все потому, что такая поза длится меньше секунды, преимущественно на пике прыжка. Чтобы поймать именно этот кадр, фотоаппарат должен среагировать точно в этот момент, а это почти невозможно случайно, особенно без режима серийной съемки.

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