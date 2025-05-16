Рідкісний момент виявився зафіксованим випадково. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lad Bible.

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Цей знімок буквально приголомшив інтернет, адже дійсно важко випадково упіймати момент, коли інша людина буквально зависла у повітрі.

Відомо, що знімок було зроблено з Кейвхілла, пагорба заввишки 368 метрів, що височіє над Белфастом. На перший погляд, це звичайний пейзажний кадр столиці, але під час збільшення зображення користувачі помітили людину, в ідеальному стрибку.

Зробив цю фотографію кілька днів тому. Просто помітив щось вдалині й збільшив масштаб. Як вам такий збіг за часом?,

– підписав знімок фотограф.

Фото одразу ж охрестили "найдальшою фотобомбою в історії", зазначивши, що подібне "трапляється лише один раз на мільйон".



Придивившись, автор знімка помітив на пагорбі фігуру людини / Фото X

Чому це дійсно унікальне фото? Випадково сфотографувати людину, яка стрибає у позі "зірочки" (розкинуті руки й ноги) – дуже малоймовірно. Все через те, що така поза триває менше секунди, переважно на піку стрибка. Щоб зловити саме цей кадр, фотоапарат має зреагувати точно в цей момент, а це майже неможливо випадково, особливо без режиму серійної зйомки.

Раніше українські полярники зафіксували рідкісне явище штилю біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиці. Біологиня Тетяна Баглай зробила фотографії, які показують неймовірну красу океану та айсбергів.