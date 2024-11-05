Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний антарктичний науковий центр. Полярники також опублікували світлини неймовірної краси з Антарктики.

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Біля "Вернадського" помітили рідкісне явище

Полярники наголосили, що біля станції "Академік Вернадський" постійно дмуть сильні вітри, які дуже часто супроводжуються опадами. Водночас штиль – рідкісне явище у цьому районі Антарктики.

Втім, саме у моменти затишшя українським полярникам вдається зробити унікальні кадри в океані. Так, біологиня 29-ї УАЕ Тетяна Баглай під час робочого виїзду на човні зробила фантастичні світлини, які показали у мережі.

Світ навколо неначе зупиняється, а величезні айсберги, хмари та гори континенту фантастично відбиваються у дзеркалі води. Дякуємо за ці фото, які допомагають трохи відволіктися від тривожного сьогодення і насолодитися чарівністю природи,

– додали у Національному антарктичному науковому центрі.

Штиль в Антарктиці – більше у галереї

Раніше українські полярники показали інше унікальне явище. Так, на одну ніч зазвичай похмура і неспокійна погода над станцією змінилася ясним небом, відкривши надзвичайний вид на Місяць.