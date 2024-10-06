Перше тюленятко Ведделла народилося 17 вересня. Нині ж біля "Вернадського" вже 7 малюків.

До теми В українських полярників на "Вернадського" з'явився власний SeaBaby

Поблизу "Вернадського" народилося 6 тюленяток

В районі станції "Академіка Вернадського" народилося вже 6 тюленяток. Серед них – 4 хлопчики та 2 дівчинки. За словами біолога 29-ї УАЕ Світозара Давиденка, всі малюки добре почуваються та активно ростуть. Стан тварин українські полярники моніторять під час піших виходів або за допомогою дрона.

Також полярники розповіли про тюленятко SeaBaby, яке народилося першим цього року. Так, малюк з мамою вибрали нове місце відпочинку – на кризі у протоці між островом Вінтер, на якому тюленя народилося, та островом Галіндез, де розташований "Академік Вернадський".

Тепер їх можна бачити прямо з вікна станції. Поруч у кризі є велика тріщина та доступ до відкритої води. Тож самиця вже залишає малюка й ходить харчуватися в океан SeaBaby ж стає зовсім самостійним і от-от теж вчитиметься плавати,

– розповіли полярники.

SeaBaby разом з мамою також іноді повертаються на острів Вінтер, де також перебуває ще три мами з дитинчатами. Одна родина з малюком перебуває на островах Троє поросят, а ще одна – за островом Гротто.

На станції "Академіка Вернадського" також поділилися цікавим спостереженням. Так, перед пологами самиці час від часу змінювали острови. Кілька майбутніх матусь постійно переміщувались між Вінтером та Трьома поросятами, неначе обираючи кращий "пологовий будинок".

Полярники також опублікували добірку зі світлинами тюленяток. На них як і новонароджені малюки, так і перший SeaBaby.

Тюленятка Ведделла біля "Вернадського" / Фото Анна Соіна, Олександр Богомаз, Віталій Камінський, Валентина Гарбарчук

На одній зі світлин можна помітити білого птаха – це сивка біла. Як раніше пояснювали полярники, ці невеликі птахи часто зустрічаються біля тюленів чи пінгвінів, адже вони живляться крилем з посліду цих тварин або їхніми виплювками.