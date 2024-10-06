Первый тюлененок Ведделла родился 17 сентября. Сейчас же возле "Вернадского" уже 7 малышей.

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Вблизи "Вернадского" родилось 6 тюленят

В районе станции "Академика Вернадского" родилось уже 6 тюленят. Среди них – 4 мальчика и 2 девочки. По словам биолога 29-й УАЭ Светозара Давыденко, все малыши хорошо себя чувствуют и активно растут. Состояние животных украинские полярники мониторят во время пеших выходов или с помощью дрона.

Также полярники рассказали о тюлененке SeaBaby, который родился первым в этом году. Так, малыш с мамой выбрали новое место отдыха – на льду в проливе между островом Винтер, на котором тюленя родилось, и островом Галиндез, где расположен "Академик Вернадский".

Теперь их можно видеть прямо из окна станции. Рядом во льду есть большая трещина и доступ к открытой воде. Поэтому самка уже оставляет малыша и ходит питаться в океан SeaBaby же становится совсем самостоятельным и вот-вот тоже будет учиться плавать,

– рассказали полярники.

SeaBaby вместе с мамой также иногда возвращаются на остров Винтер, где также находится еще три мамы с детенышами. Одна семья с малышом находится на островах Три поросенка, а еще одна – за островом Гротто.

На станции "Академика Вернадского" также поделились интересным наблюдением. Так, перед родами самки время от времени меняли острова. Несколько будущих мамочек постоянно перемещались между Винтером и Тремя поросятами, как будто выбирая лучший "родильный дом".

Полярники также опубликовали подборку с фотографиями тюленят. На них как и новорожденные малыши, так и первый SeaBaby.

Тюленёнок Ведделла возле "Вернадского" / Фото Анна Соина, Александр Богомаз, Виталий Каминский, Валентина Гарбарчук

На одной из фотографий можно заметить белую птицу – это сивка белая. Как ранее объясняли полярники, эти небольшие птицы часто встречаются возле тюленей или пингвинов, ведь они питаются крылом из помета этих животных или их выплевываниями.