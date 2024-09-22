Милі кадри опублікували на фейсбук-сторінці Національного арктичного наукового центру. Нині для тюленятка у мережі обирають ім'я, й кожен охочий може запропонувати свій варіант.

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Біля "Вернадського" народилося перше тюленятко

17 вересня біля станції "Академіка Вернадського" народилося перше тюленятко Ведделла. Неймовірно миле відео з малюком опублікували на сторінці у фейсбуці.

Показуємо неймовірно миле відео з малюком у різні дні його життя. Погляньте, як ніжно він пригортається до матусі та спілкується з нею,

– мовиться у дописі до відео.

Милі кадри з тюленятком: дивіться відео

До слова, до 23:59 у коментарях під цим дописом можна залишити свій варіант імені для тюленятка. Полярники 29-ї УАЕ оберуть найцікавішу ідею (з фейсбуку або інстаграму), а її автор отримає подарунок – шеврон цієї експедиції.

Цікаво. Біля станції "Вернадського" народилося ще одне тюленятко. Кадри з ним обіцяють опублікувати пізніше.

Що відомо про тюленятка

Про народження першого цього року тюленятка Ведделла повідомили 4 дні тому. Відомо, що це хлопчик, який з'явився на світ на острові Вінтер, що розташований навпроти острова Галіндез, де розташована станція "Вернадського".

Вагітна самиця була на Вінтері десь з 1 вересня. Ми щодня моніторили її стан: ходили пішки або дивилися за допомогою дрона. 17 вересня зранку з дрона побачили, що вона вже з дитиною, і відразу вирушили до них,

– розповів біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко.

На місці вчений відібрав зразки плаценти, які потім вивчають на вміст стійких органічних забрудників, проводять молекулярно-генетичні та інші дослідження.

Також науковці загалом відстежують щорічну успішність розмноження тюленів Ведделла. Зокрема, вона сильно залежить від наявності морського льоду, адже саме на ньому або на берегах зі зручним спуском у воду відбувається народження тюленяток.

У перші дні малюки зазвичай важать 25 – 30 кілограмів і дуже швидко ростуть на поживному молоці мами – його жирність 54%. До кінця вигодовування, яке продовжується близько 3 місяців, можуть сягати вже 90 кілограмів. Вага дорослих тюленів Ведделла сягає понад 400 кілограмів.

Вагітність цих тварин триває 10 місяців, а завагітніти вони можуть вже за кілька місяців після пологів. Тож ведделлята народжуються здебільшого на початку антарктичної весни. Кожна самиця приводить одне дитинча.