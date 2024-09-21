Поліція, яка застрелила рідкісного для країни звіра, пояснила свої дії порадою екологів. Про це повідомляє RÚV.

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В Ісландії застрелили білого ведмедя

У північно-західному регіоні ісландського Вест-фіорду помітили ведмедя, що стривожило місцеву жительку. Літня власниця сусіднього котеджу повідомила, що відчула страх і сховалася в кімнаті нагорі, поки ведмідь рився в її смітті. У пошуках допомоги вона звернулася до своєї доньки, яка проживає в столиці країни Рейк'явіку.



Ведмідь прибув до Ісландії на крижині з Гренландії / Фото Lögreglan á Vestfjörðum

На місце, де було помічено білого ведмедя, викликали поліцію. Прибувши на місце, співробітники проконсультувалися з Агентством з охорони навколишнього середовища щодо ситуації, що склалася. Однак, агентство відмовилося надати допомогу в транспортуванні тварини.

В результаті правоохоронці прийняли непросте рішення про евтаназію білого ведмедя. Її тушу тепер обстежать у Рейк'явіку.



Поліція застрелила ведмедя / Фото Lögreglan á Vestfjörðum

Як ведмідь опинився в непритаманній для цього виду країні?

За словами Анни Свейнсдоттір, спеціаліста Ісландського інституту природничої історії, білі ведмеді не є місцевими мешканцями Ісландії, але час від часу вони потрапляють до країни після того, як дрейфують кригою з Гренландії. Останніми тижнями біля північного узбережжя Ісландії спостерігається збільшення кількості айсбергів, що викликає занепокоєння щодо ймовірності зустрічі з білими ведмедями.

Останній підтверджений випадок появи білого ведмедя в Ісландії стався у 2016 році. Це сталося після низки інцидентів у 2008 році, коли два білих ведмеді проникли в країну, що змусило владу вжити рішучих заходів. Дбаючи про громадську безпеку та захист худоби, чиновники вирішили вбивати ведмедів, посилаючись на потенційні ризики, які несуть ці великі хижаки.

Це не те, що ми любимо робити. У цьому випадку, як ви можете бачити на фото, ведмідь був дуже близько до літнього будинку. Там була стара жінка,

– сказав начальник поліції Хельгі Єнссон.

Експерти вважають, що білі ведмеді не зможуть вижити в Ісландії в довгостроковій перспективі. Там немає морського льоду, а запаси їжі обмежені. Самки не змогли б ні народити, ні виростити потомство на вулканічному острові.