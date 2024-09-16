За оцінками влади Зімбабве, близько 6 мільйонів людей потребуватимуть продовольчої допомоги протягом майбутнього неврожайного сезону. Про це заявили в Управлінні з охорони дикої природи країни.

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У Зімбабве через посуху дозволили вбити 200 слонів

У своїй нещодавній заяві міністр охорони навколишнього середовища Зімбабве Сіттембісо Ньоні оголосив, що країна зіткнулася з проблемою перенаселення слонів. Ньоні доручив Управлінню парків і дикої природи Зімбабве вжити заходів щодо скорочення популяції слонів, посилаючись на необхідність розв'язання проблем, пов'язаних зі стрімким зростанням чисельності цих тварин.

Зімбабве востаннє відловлювало слонів у 1988 році. Цього року влада знову оголосила про плани проводити полювання на слонів. Це робитимуть у районах з найбільшими популяціями цих величних тварин, зокрема, в Національному парку Хванґе, найбільшому заповіднику країни.

Ми обговорюємо з ZimParks і деякими громадами можливість зробити те, що зробила Намібія. Щоб ми могли взяти слонів і залучити жінок, щоб, можливо, висушити м'ясо, упакувати його і передати тим громадам, які потребують білка,

– заявив міністр охорони навколишнього середовища Зімбабве Сіттембісо Ньоні.

Зауважимо, Зімбабве може похвалитися значною популяцією слонів, яка оцінюється приблизно в 100 000 особин, що робить країну домівкою для другого за чисельністю стада у світі, поступаючись лише Ботсвані. Зімбабвійське управління парків і дикої природи (ZimParks) повідомляє, що в нацпарку зараз мешкає 65 000 слонів. Ця цифра більш ніж у чотири рази перевищує екологічну місткість заповідника.

У Намібії заради м'яса теж хочуть вбити понад 700 диких тварин

Раніше подібне рішення ухвалило Міністерство довкілля, лісового господарства та туризму Намібії. У країні через сильну посуху втрачено 84% запасів продовольства. Щоб нагодувати людей, влада дозволила вбити понад 700 диких тварин, зокрема слонів.

Додамо, що Зімбабве, разом з кількома сусідніми країнами на півдні Африки, офіційно оголосило надзвичайний стан через руйнівну посуху. За оцінками ООН, приблизно 42% населення країни живе за межею бідності, що загострює кризу. Влада очікує, що близько 6 мільйонів людей потребуватимуть продовольчої допомоги протягом неврожайного сезону з листопада по березень – періоду, що характеризується гострою нестачею продуктів.

Таку жахливу ситуацію пояснюють наслідками рекордної посухи, пов'язаної з явищем Ель-Ніньо.