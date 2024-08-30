Таке жорстоке рішення пояснюється найсильнішою за останнє століття посухою. Про це повідомило Міністерство навколишнього середовища, лісового господарства і туризму країни, яке дозволило вибракувати 723 диких тварин.

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Тварин вб'ють, щоб нагодувати постраждалих від посухи

У відповідь на ескалацію продовольчої кризи влада оголосила про суперечливу програму вибракування сотень тварин. План передбачає вбивство 300 зебр, 100 антилоп гну, 83 слонів, 60 буйволів, 50 чорноп'ятих антилоп і 30 бегемотів.

Тварин збиратимуть у національних парках, які мають стабільну популяцію дичини. До процесу вибракування будуть залучені професійні мисливці.

За оцінками влади, нестача продовольства вплине на понад 1,4 мільйона людей, а м'ясо диких тварин може їм допомогти.

"Програма відбракування" також зменшить тиск на водні ресурси, адже чисельність звірів хочуть скоротити у районах, де на них не вистачає води й пасовищ,

– вважають чиновники.

На тлі сильної посухи Міністерство виступило з попередженням щодо потенційного зростання конфліктів між людьми і дикою природою. З початку 2023 року влада наполягала на необхідності скоротити чисельність слонів.

Такої посухи не спостерігали вже 100 років

Організація Об'єднаних Націй повідомила, що Південна Африка наразі бореться з найсильнішою за останні десятиліття посухою. Тим часом у Намібії тривожні цифри свідчать про те, що станом на липень країна вичерпала 84% своїх продовольчих запасів.

Експерти попереджають, що в найближчі місяці половина населення Намібії може зіткнутися зі значною нестачею продовольства.