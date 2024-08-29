Вчені визначили такі "несвоєчасні" візити птахів як переконливий доказ потепління клімату. Відповідні кадри опублікував Національний антарктичний науковий центр.

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До полярників завітали пінгвіни

З наближенням антарктичної зими біологи спостерігають приплив субантарктичних пінгвінів на острів Галіндез. Ці представники виду зазвичай мешкають на острові з весни до осені, під час яких вони будують гнізда, відкладають яйця та виховують пташенят. Поточні спостереження показують, що групи від 10 до 70 пінгвінів регулярно відвідують острів. Менші скупчення були помічені біля дослідницької станції, тоді як більші збираються на мисі Пінгвін-Пойнт на протилежному боці острова.

Наприкінці липня повідомлялося про несподіваний візит невеликих груп пінгвінів у цей регіон. Світозар Давиденко, біолог 29-ї Української антарктичної експедиції, пояснив, що раніше крига блокувала протоки в цьому районі, перешкоджаючи птахам. Однак, за останній тиждень штормовий вітер і мінусова температура частково зруйнували кригу, що потенційно відкриває шлях для повернення пінгвінів.

І пінгвіни змогли знову користуватись зручними для себе ділянками на острові – де є відносно пологий спуск у воду,

– розказав Давиденко.

Цього року субантарктичні пінгвіни прибувають раніше, ніж зазвичай. Традиційно очікується, що вони повернуться до місць гніздування наприкінці вересня або на початку жовтня. Але останні спостереження свідчать, що перші "розвідники" вже почали заходити на острів Галіндез у пошуках потенційних місць для гніздування.

Українські полярники оприлюднили відео, на якому зафіксовано зграї пінгвінів. Смішні птахи групами пересуваються по снігу, і, не боячись людей, впритул підходять до обладнання полярної станції.

Пінгвіни на острові Галіндез: дивіться відео

Такі зміни є неспростовним доказом потепління в регіоні

Дослідники повідомили і про значне збільшення популяції пінгвінів у районі Академіка Вернадського. Спостереження показують, що сотні цих птахів були помічені на віддалених островах.

Такі зміни є одним з неспростовних доказів потепління в регіоні,

– наголошують науковці.

Українські вчені проводять спостереження за популяціями птахів в Антарктиді в рамках своїх досліджень зміни клімату, відзначаючи, що ці птахи особливо чутливо реагують на зміни в навколишньому середовищі.

Історично субантарктичні пінгвіни не гніздилися на острові Галіндез до сезону 2007 – 2008 років, віддаючи перевагу теплішим північним регіонам. Однак, після цього періоду колонія пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" постійно зростала. У поточному сезоні 2023 – 2024 років дослідники повідомляють про рекордну кількість пінгвінів, що гніздяться на острові Галіндез – до 7 000 особин.