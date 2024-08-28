Відповідь виявилася не такою вже простою. Зрештою, те, що бджола не хоче підкорювати Еверест, зовсім не означає, що вона не може цього зробити.

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Джмелі могли б підкорити Еверест, якби захотіли

Вчені припускають, що відповідь на питання про висоту комах може бути двоякою. По-перше, вони вказують на максимальну висоту, на якій комахи були успішно виявлені. По-друге, вони розглядають теоретичну найвищу точку, якої потенційно може досягти комаха. Примітно, що небажання бджоли піднятися на Еверест не виключає її здатності зробити це.

Метелик-черепаха (Aglais urticae) був визнаний Книгою рекордів Гіннеса найвищою комахою, що літає, завдяки своєму дивовижному подвигу. Цих мігруючих істот спостерігали, коли вони ширяли на висоті 5 791 метр над льодовиком Зему у східних Гімалаях. Це означає, що вони можуть легко перевершити висоту Кіліманджаро. Однак, вони не єдині комахи, здатні підійматися на такі значні висоти.



Черепахові метелики здатні підійматися дуже високо / Фото Shutterstock

У нещодавньому дослідженні команда вчених з Китаю успішно зловила самців бджіл Bombus impetuosus на висоті приблизно 3250 метрів. Потім дослідники помістили цих бджіл у польотну камеру з оргскла для проведення експериментів. Використовуючи ручний насос для регулювання барометричного тиску в камері, вчені спостерігали за впливом цих змін на здатність бджіл до ширяння.

Експеримент повторювали через регулярні інтервали, що допомогло оцінити максимальну висоту польоту.

Джмелі могли зависати за еквівалентного тиску повітря, який зустрічається на висоті 9 000 метрів. Для порівняння, це на 100 метрів вище ніж вершина гори Еверест,

– виявили дослідники.

Здатність метеликів-черепашок парити на великій висоті може бути зумовлена сприятливими вітрами навколо. Водночас дослідники визначили джмелів як головних претендентів на статус потенційних рекордсменів з висоти польоту.

Вчені задокументували екстремальні польотні характеристики в умовах гіпобарії, кинувши виклик попереднім припущенням про межі можливостей літальних апаратів. Хоча звичайне зависання створює значні аеродинамічні проблеми, його не слід розглядати як верхню межу льотних характеристик.