Мовиться про істот, які не просто надзвичайно швидко ростуть, а й борознять океан і зовні як "відра слизу". Який вони мають вигляд – дивіться далі у матеріалі!

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Сальпи ростуть на Землі найшвидше

Сальпи (Salpa fusiformis) – це морські організми, які в народі називають "желейними кульками" або "відерцями з соплями". Ці прозорі желатинові істоти відіграють вирішальну роль у здоров'ї світового океану. Сальпи, яких багато як у Тихому, так і в Атлантичному океанах, суттєво впливають на морські екосистеми.

Сальпи харчуються переважно фітопланктоном та іншими дрібними морськими організмами. У світі відомо понад 70 видів сальп, найпоширенішим з яких визнано Salpa fusiformis. Ці желеподібні істоти мешкають на глибині близько 800 метрів під поверхнею океану.

В ході дослідження в галузі морської біології дослідники помітили, що новонароджені сальпи мають чітку бочкоподібну форму, розміром приблизно 0,2 сантиметра в довжину. Дорослішаючи, ці істоти можуть виростати до довжини близько 10 сантиметрів. Примітно, що сальпи володіють унікальною здатністю утворювати довгі ланцюги, які дрейфують океаном, орієнтуючись на течії та припливи.

Вони мають здатність пересуватися океаном за допомогою унікальної форми реактивного руху. Ці желатинові істоти використовують смуги м'язів, що оточують їхнє тіло, для перекачування морської води, що дозволяє їм рухатися вперед. Коли вода витісняється з їхніх тіл, сальпи одночасно фільтрують і збирають їжу, демонструючи свій ефективний механізм харчування. Цей рух відносить сальп до категорії організмів, відомих під назвою "асцидії".



Сальпи досягають статевої зрілості всього за 48 годин / Фото Bill Clements

Сальпи, желатинові морські істоти, позбавлені жалких клітин, харчуються переважно фітопланктоном. Ці тварини фільтрують величезні об'єми води, пристосовуючи свої харчові звички до розмірів доступних джерел їжі. Їхній вплив на навколишнє середовище є значним: популяція сальп, що займає площу приблизно 100 000 квадратних кілометрів, здатна вловлювати до 4 000 тонн вуглекислого газу лише за одну ніч. Ця здатність робить сальп життєво важливими учасниками постійної боротьби зі зміною клімату.

Дорослі сальпи проходять дві окремі фази:

нестатеву фазу оозоїда;

статеву фазу бластозооїда.

У процесі розмноження оозоїт готується до реплікації, утворюючи довгі ланцюжки сальп, кожна з яких слугує генетичним клоном оригіналу. Згодом ці сальпи перетворюються на статевозрілі бластозоїти. Спочатку весь ланцюжок складається з самок, які виробляють яйцеклітини, що згодом запліднюються сусідніми чоловічими бластозоїтами.

Науковці зазначають, що сальпи мають неймовірно швидкі життєві цикли – тварини досягають статевої зрілості за 48 годин, що робить їх багатоклітинними тваринами, що зростають найшвидше на Землі. Фактично їхні тіла збільшуються на 10% на годину.