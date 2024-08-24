Мовиться про жаб Чарльза Дарвіна. Саме цей вид вражає своїм сексуальним життям, що сильно відрізняється від того, яке є їх побратимів.

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Дивне сексуальне життя рідкісних жаб

І самці, і самки жаби Чарльза Дарвіна розміщуються догори ногами у порожнинах дерев, заповнених водою. Їхні пуголовки потім падають у воду і там продовжують свій розвиток.

Це дивовижно. Нерест вниз головою – найунікальніша поведінка цієї жаби. Відомо, що жодна інша жаба не відкладає яйця на внутрішніх стінках порожнин дерев у позі догори ногами, перебуваючи при цьому повністю поза водою,

– каже дослідник з Університету Делі.

Майже всі з 7708 видів жаб, що існують у світі, беруть участь у спарюванні та нересті у водному середовищі та різних інших місцях існування, що є чудовим проявом репродуктивної поведінки. Ці земноводні використовують метод, відомий як зовнішнє запліднення, коли самка відкладає ікру під час процесу спарювання, а самець одночасно випускає сперму, щоб запліднити її.

Які ще особливості є у жаб Дарвіна?

Спільна група біологів з Індії та США, до якої увійшли дослідники з Університету Делі, Зоологічної служби Індії, Гарвардського університету та Університету Міннесоти, присвятила 55 днів протягом трьох років вивченню унікальної репродуктивної поведінки малих жаб Чарльза Дарвіна. Їхнє дослідження відбувалося під час сезону мусонів на віддалених Андаманських островах.

Шлюбна поведінка цього виду відрізняється не лише підходом до залицяння, але й вокалізацією. На відміну від більшості жаб, які зазвичай видають прості шлюбні звуки, цей вид видає цілу низку складних звуків.



Жаба Дарвіна / Фото Вікіпедія

Дослідники виявили, що під час шлюбного періоду самці жаб Чарльза Дарвіна видають три типи "складних" криків, щоб залицятися до самок:

Коли "агресивним" крикам не вдається відбити самців-конкурентів, вони починають битися – лупцювати опонентів верхніми та нижніми кінцівками, кусати різні частини їхнього тіла або навіть голову. Якщо самець успішно "осідлав" самицю, самці-холостяки, які перебувають поруч, можуть битися з парою, що спаровується. Дослідники виявили, що самці можуть навіть спробувати просунути голову між тілами пари, щоб розділити їх.

Еволюція перевернутої шлюбної поведінки може слугувати стратегією захисту процесу відкладання яєць від втручання агресивних самців-холостяків.

Що треба знати про цих жаб? Жаба Чарльза Дарвіна, названа на честь відомого натураліста, є ендеміком кількох Андаманських островів і більше ніде не зустрічається. Вони є рідкісними й поширені лише в певних лісових середовищах існування, а Міжнародний союз охорони природи (МСОП) вніс їх до списку вразливих видів.

Несподіваним відкриттям стало те, що вчені задокументували розмноження жаб у різних об'єктах, створених людиною. Серед них – вологі поліетиленові пакети, що використовуються для розсади в місцевих розсадниках, а також залиті дощем викинуті контейнери, розташовані на узліссі.

Використання жабами сміття для розмноження викликає подив і занепокоєння. Тепер нам потрібно знати його причини та довгострокові наслідки, а також розробити способи захисту природних місць розмноження, які мають вирішальне значення для виживання,

– каже Соналі Гарг з Гарвардського університету.

Розмноження жаб Дарвіна: дивіться відео

Дослідники вказують на те, що втрата середовища існування та конкуренція за обмежені ресурси можуть змушувати жаб шукати нетрадиційні місця для розмноження.