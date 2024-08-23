Перший випадок виявлення рептилії стався в неділю 11 серпня, і відтоді фахівці з порятунку тварин прочісують місцевість. Цього тижня надійшли повідомлення про нові можливі сліди.

Читайте також Вночі може викликати страх своїм виглядом: у Чорнобильській зоні помітили величну тварину

Алігатор, який утік від господарів в озеро, налякав усіх

Присутність алігатора в прісноводному озері спантеличила владу. Припускають, що алігатор міг бути домашнім улюбленцем, якого покинули або випустили на волю.

Ми знаємо про це. Якщо під час виконання службових обов'язків хтось із наших офіцерів побачить алігатора, вони можуть приєднатися. Але ми не ведемо активних пошуків,

– сказав представник Комісії з риби й човнів штату Пенсільванія Майк Паркер.

У своїй заяві Паркер підкреслив, що випуск алігатора, який не є місцевим жителем, у дику природу є явним порушенням законодавства штату. Він зазначив, що його відомство часто проводить розслідування для з'ясування обставин, які призводять до випуску таких тварин на волю.

Тріша Фольц, організатор виставки рептилій Ері, повідомила про різке збільшення кількості людей, які відвідують цю територію в надії побачити алігатора. Вона припустила, що довжина алігатора становить близько 3 футів, або трохи менш як 1 метр, і припустила, що він, можливо, полює на рибу, яка водиться в озері для прожитку.

Алігатор налякав місцевих жителів: дивіться відео