Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Одну з таких тварин зафіксувала фотопастка, встановлена на території.
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У Чорнобильському заповіднику помітили оленя
Заповідник підкреслив захоплення громадськості оленями, особливо молодими тваринами та самками. Хоча їх часто сприймають як красивих і невинних, самці оленів з їх великими рогами можуть викликати як замилування, так і страх.
Така корона на голові – небезпечна зброя. А зустрінеш дорослого копитного вночі – переляк забезпечений. І це правильно. Дикі тварини потребують поваги і простору. А от панібратства не люблять,
– йдеться в повідомленні.
Олень благородний у Чорнобилі / Фото Чорнобильський заповідник
Олень благородний в Україні та світі
Олень благородний вважається одним із найпоширеніших представників цього виду. Тварини з давніх-давен мешкали в лісостеповій зоні, а також вздовж всієї південної смуги лісів у Європі та Азії. Освоєння людиною цілинних земель та вирубування лісу спровокувало негативну динаміку. Тепер суцільний ареал олені мають лише в Сибіру.
Їдять олені не менше, ніж 300 видів рослин, здебільшого траву, листя, гриби і солянки з болотної рослинності. Хвою олені не їдять, адже можуть загинути від запалення шлунково-кишкового тракту.
В сильну спеку олені часто йдуть до водойм у пошуках води. Зазвичай у період з другої половини березня до першої половини квітня олені скидають роги. Інколи це відбувається у лютому, особливо в Карпатах, Криму та на Кавказі. В неволі ці тварини можуть жити 25 – 27 років, інколи навіть 30.