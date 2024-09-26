Про народження першого у цьому році тюленятка стало відомо кількома днями раніше. Полярники відразу замилували мережу кадрами з малюком та оголосили конкурс, у якому українці пропонували імена для тюленятка.

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Українські полярники тепер мають власний SeaBaby

Українські полярники повідомили, що обрали ім'я для першого тюленятка – SeaBaby Світозарович. Так, команда 29-ї УАЕ назвала первістка Ведделла цього року на честь українського морського дрона, що в перекладі означає "морський малюк".

Також науковці пояснили, що по батькові дали відповідно до того, хто першим знайшов дитинча. Мовиться про науковця Світозара Давиденка.

Таке ім'я запропонувала у фейсбуці користувачка Olga Sabanska, яка отримала за свою ідею шеврон 29-ї експедиції. Загалом українці у соціальних мережах поділилися понад 400 ідеями, як можна назвати тюленятко.

Микола, Петрик, Гетьман, Пейджер, Пончик, Шніцель, Сірко, Фродо, Зимко, Торпі, Кавунчик і навіть Пінгвін – пропозиції були ну дуже різноманітні. Щиро вдячні всім, хто долучився до вибору імені,

– поділилися полярники.

Тюленятко SeaBaby / Фото Олександра Мацібури, Анни Соіної та Віталія Камінського

До слова, SeaBaby вже 10 днів від народження. Тюленятко швидко росте та вже скоро може почати перші знайомства з океаном. Самостійне життя та харчування, як пояснюють полярники, може бути орієнтовно через 7 тижнів після народження.

"Тож незабаром "морські малюки" будуть не тільки в Чорному морі, а й у Південному океані. Нині неподалік "Вернадського", окрім SeaBaby, народилося ще одне ведделлятко. Також тут перебувають чотири вагітні самиці. Нових малюків неодмінно показуватимемо в окремих дописах", – додали українські науковці.