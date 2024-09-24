Новий погодний рекорд зафіксували українські науковці. Про це повідомив Національний арктичний науковий центр.

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Українські полярники пережили найпотужніший ураган

Уночі 22 вересня українські науковці на станції "Академіка Вернадського" зафіксували новий погодний рекорд – найпотужніший ураган за всю історію спостережень. Так, швидкість вітру сягала 45,5 метрів за секунду або 153 кілометрів за годину. За шкалою Бофорта таку швидкість відносять до найвищих 12 балів та визначають як ураган.

Якщо ж простіше, то вітер біля станції розігнався, немов швидкісний потяг Такий "сюрприз" дістався нічному черговому, механіку 29-ї УАЕ Віталію Камінському. Тож він розбудив колег, щоб міцніше прив'язати всі човни. Цей момент – на відео,

– повідомили у центрі.

Ураган на станції "Академіка Вернадського": дивіться відео

На щастя, на "Вернадському" минулося без особливих руйнувань. Важливо зауважити, що сильні вітри у цьому районі фіксують постійно, й саме вони найбільше дошкуляють полярникам.

До слова, потужні вітри фіксували й раніше. Попередній максимум швидкості вітру фіксували двічі – у 1991 та 2015 роках. Тоді ураган сягав 40,1 метрів за секунду.

За словами очільника відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Дениса Пішняка, протягом останнього десятиліття на "Вернадському" досить часто відзначали вітряні рекорди за окремі місяці.

Тільки 2017 року був встановлений рекорд липня – 39 метрів за секунду, а 2016-го – рекорд вересня, 36 метрів за секунду, який нині був побитий. Так відбувається відповідно до тенденції зміни клімату: траєкторії циклонів зміщуються ближче до станції, а їхня інтенсивність, ймовірно, зростає,

– пояснив науковець.

Цікаво, що від початку для вимірювань на нашій станції використовували флюгер з мірною дошкою. Невдовзі його замінили автоматичним анемометром-вертушкою, що забезпечило значно точніші виміри протягом десятиліть.