Новый погодный рекорд зафиксировали украинские ученые. Об этом сообщил Национальный арктический научный центр.

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Украинские полярники пережили мощнейший ураган

Ночью 22 сентября украинские ученые на станции "Академика Вернадского" зафиксировали новый погодный рекорд – самый мощный ураган за всю историю наблюдений. Так, скорость ветра достигала 45,5 метров в секунду или 153 километров в час. По шкале Бофорта такую скорость относят к самым высоким 12 баллам и определяют как ураган.

Если же проще, то ветер возле станции разогнался, словно скоростной поезд Такой "сюрприз" достался ночному дежурному, механику 29-й УАЭ Виталию Каминскому. Поэтому он разбудил коллег, чтобы крепче привязать все лодки. Этот момент – на видео,

– сообщили в центре.

Ураган на станции "Академика Вернадского": смотрите видео

К счастью, на "Вернадском" прошло без особых разрушений. Важно заметить, что сильные ветры в этом районе фиксируют постоянно, и именно они больше всего донимают полярников.

К слову, мощные ветры фиксировали и раньше. Предыдущий максимум скорости ветра фиксировали дважды – в 1991 и 2015 годах. Тогда ураган достигал 40,1 метров в секунду.

По словам главы отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Дениса Пишняка, в течение последнего десятилетия на "Вернадском" довольно часто отмечали ветряные рекорды за отдельные месяцы.

Только в 2017 году был установлен рекорд июля – 39 метров в секунду, а в 2016-м – рекорд сентября, 36 метров в секунду, который сейчас был побит. Так происходит в соответствии с тенденцией изменения климата: траектории циклонов смещаются ближе к станции, а их интенсивность, вероятно, растет,

– объяснил ученый.

Интересно, что изначально для измерений на нашей станции использовали флюгер с мерной доской. Вскоре его заменили автоматическим анемометром-вертушкой, что обеспечило значительно более точные измерения в течение десятилетий.