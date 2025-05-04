Подружки Ариэль: ИИ показал диснеевских принцесс в образе русалок

Искусственный интеллект подарил фанатам Диснея новый взгляд на любимых героинь, изобразив принцесс в виде очаровательных русалок. В сети набирают популярности кадры, на которых всеми знакомые принцессы выглядят так, будто они обитатели подводного мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @InfiniteCortex07.

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На одном из кадров мы увидели Мериду, которая известна своей огненно-рыжей шевелюрой и непокорным характером. В этом варианте она предстает в изумрудном топе и хвосте. Ее окружают медузы, что добавляют изображению магичности.

Также мы имели возможность увидеть другую принцесса – Жасмин. В роскошном золотом топе с морскими элементами, украшена серьгами и ожерельями. Она улыбается, излучая уверенность и изящество, а ее черные длинные волосы спадают на плечи волнами. Позади видно коралловый риф и ярких рыбок.

ИИ показал диснеевских принцесс в образе русалок: смотрите видео

Благодаря ИИ мы в очередной раз смогли переосмыслить образы диснеевских принцесс и по-новому посмотреть на привычных нам персонажей.

Интересно! ИИ делает это с помощью специализированных программ, обучающихся на большой базе визуальных данных, изучая черты лиц, пропорции, освещения, текстуры и другие детали. Используя полученные знания, ИИ создает новый образ, комбинируя черты из уже изученных изображений, добавляя необходимые изменения, чтобы сделать изображение уникальным.

Ранее ИИ показал диснеевских принцесс в образах супермоделей Victoria's Secret, используя нейросети. Проект вызвал неоднозначную реакцию из-за мастерства изображений и потенциальной сексуализации героинь.