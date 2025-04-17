Пивоваров, Могилевская и другие: ИИ перенес украинских звезд в будущее

Представьте себе мир, где человечество сосуществует с роботами? Именно в такую атмосферу перенес украинских звезд искусственный интеллект. Теперь мы можем представить, как бы выглядели известные артисты в будущем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @your_inspiration.

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На обнародованных кадрах мы можем увидеть Артема Пивоварова в стильном белом наряде с асимметричным кроем и яркими неоновыми акцентами. За его спиной – хромированный робот-андроид с красными глазами, что добавляет сцене драматического контраста.

Также в атмосфере футуристического города шагает Наталья Могилевская в роскошном объемном наряде цвета слоновой кости, что сочетает элегантность с футуризмом. И не можем не вспомнить о Владимире Дантесе. Его образ особенно круто сочетается с урбанистическим фоном.

ИИ перенес украинских звезд в будущее: смотрите видео

Реакция сети

Очевидно, украинцы не могли остаться в стороне такой красоты. Они были поражены образами звезд, оставляя одобрительные комментарии:

"Тина Кароль – вау!"

"Дантес самый красивый".

"У МамыРики крутой образ".

Благодаря ИИ мы также могли увидеть голливудских звезд в других образах. Так, нейросеть показала Джони Деппа в яркой вышиванке, с серьгой в ухе.