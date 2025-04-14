Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @chasomandryvnik.

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На одном из кадров Джони Депп в яркой вышиванке, с серьгой в ухе, держит баян на фоне цветущего поля и церкви. Его улыбка добавляет шарма и делает образ похожим на местного музыканта, которого все знают в деревне.

Том Круз, со своей стороны, предстает в вышиванке с красной вышивкой, держа ведро с кормом для свиней. Он улыбается, будто с детства жил в этом хозяйстве и только что закончил утренние дела.

Как бы выглядели звезды, если бы жили в Украине: смотрите видео

Реакция соцсетей

Эти образы стали вирусными в соцсетях. Вот, какие комментарии оставляют украинцы:

"Джонни Депп красавчик!".

"Джонни Депп с гармошкой как будто так и должно быть".

"Что-то Джеки Чан медленно машет топором".

Интересно! Подобное видео вы можете создать, использовав нейросети по типу Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion и FaceSwap / FaceFusion.

Ранее мы уже видели изображения, на которых актеры "Игры престолов" оказались в традиционном украинском селе. Пользователи соцсетей оставляли положительные комментарии на видео на работу ИИ.