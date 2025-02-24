Настоящий апокалипсис: искусственный интеллект показал как изменится жизнь на Земле к 2100 году

В последнее время вопросы глобального потепления и изменения климата немного отошли на второй план. Вместо того, чтобы спасать планету, люди еще больше уничтожают ее. ИИ показал, к чему могут привести наши действия, если мы ничего не изменим.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DailyMail.

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Какой прогноз дает ИИ

Генератор изображений с искусственным интеллектом ImageFX от Google MailOnline использовал последние научные исследования, чтобы предсказать, каким будет мир в 2100 году. Изображения, которые он презентовал, неутешительны. Города уйдут под воду, а миллионы людей погибнут от жары. Все из-за уровня парниковых газов, который продолжает расти.

Наибольшим влиянием, который почувствуем все, является повышение уровня моря и изменение экстремальных погодных условий. Все это будет увеличиваться в течение века, если мы ничего не сделаем для уменьшения выбросов парниковых газов,

– сказала климатолог из Университетского колледжа Лондона, профессор Джулиен Стройв.

По прогнозам ИИ, на Земле значительно повысится температура. Так, к 2100 году глобальная температура будет на 2,7 градуса выше средней доиндустриальной атмосферы по среднему сценарию и на 4,4 градуса выше по худшему сценарию.

Из-за этого риск "внезапных засух" возрастет с 32% до 53% в Европе. А чрезмерное тепло повлечет 5,8 миллиона дополнительных смертей в Европе. Больше всего пострадает город Барселона, где прогнозируется 246 000 дополнительных смертей.

Каким будет мир в 2100 году из-за увеличения температуры / Фото ImageFx

Вторая проблема, которую прогнозирует ИИ, – таяние льда и повышение уровня моря. Поскольку в течение следующих 75 лет атмосфера станет теплее, моря нагреваются. Исследование экспертов из Университета Рединга показало, что температура океана росла до 0,27 градуса за десятилетие и продолжает расти.

Это нагреет Арктику еще быстрее, что приведет к большему таянию Гренландии и быстрому повышению уровня моря, дестабилизации зон вечной мерзлоты и нарушению циркуляции глубинных океанских течений,

– спрогнозировала профессор Джулиен Стройв.

Исследования предусматривают, что более половины ледников в мире исчезнет к 2100 году, а европейские Альпы потеряют 75% своих ледников по сценарию высоких выбросов.

Также беспокойство вызовет рост катастрофических "мегаураганов", которые возникают, когда теплый влажный воздух поднимается из океана. Добавим к этому всему еще и катастрофическое загрязнение воздуха и получим мир, который находится на грани апокалипсиса. Надеемся, что человечество опомнится, пока еще не слишком поздно.

Мир в 2100 году / Фото ImageFx