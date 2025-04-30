Грузчик, охранник и оператор: ИИ представил мировых звезд рабочими Rozetka

Благодаря ИИ мы снова смогли представить мировых кинозвезд в новых, совершенно неожиданных амплуа. В сети набирают популярность кадры, на которых Джейсон Стэтхэм, Киану Ривз и Арнольд Шварценеггер работают в Rozetka.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке @aitrends.ua.

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На одном из кадров мы видим Джейсона Стэтхэма в зеленом костюме, с фирменной улыбкой и жестом "палец вверх" – будто только что доставил вам ценный заказ. Сидя в брендированной машине Rozetka, он больше похож на бесстрашного охранника доставок, чем на обычного курьера.

Киану Ривз, одетый в зеленое поло с логотипом маркетплейса, позирует с коробкой Rozetka на фоне стеллажей с техникой. Его доброжелательная улыбка и легкая непринужденность создают идеальный образ оператора онлайн-поддержки, который всегда "на связи".

ИИ представил мировых звезд работниками Rozetka: смотрите видео

Все звезды в видео выглядят удивительно органично в ролях обычных работников украинского онлайн-ритейлера. Эти образы стали еще одним примером, как ИИ креативно переосмысливает реальность – с юмором и креативом. Вот, какие комментарии оставляли люди под видео:

"Что делает Джон Уик с теми, кто ворует в Rozetka".

"Во всех таких видео, Лео всегда возле алкоголя".

"Вот Rozetka крутой маркетплейс, что даже голливудские звезды нанимаются на работу".

Ранее благодаря ИИ мы могли представить Джейсона Стэтхэма, Марго Роби, Леонардо Ди Каприо и других звезд Голливуда в образах работников АТБ.