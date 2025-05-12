Не золото и не морские существа: ученые показали, что обнаружила камера на дне Марианской впадины

Мировой океан в настоящее время исследован лишь примерно на 20 – 25%, а дно – менее чем 10 – 11% его общей площади. Приоткрыть завесу неизвестного решили исследователи во время экспедиции в самую глубокую точку планеты – Бездну Челленджера, расположенную в Марианской впадине.

То, что увидели исследователи, поразило их. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Lad Bible.

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Что зафиксировала камера на дне

По данным исследователей, на глубине более 10 900 метров их камера достигла дна. Но вместо экзотических морских существ или геологических аномалий она обнаружила стеклянную бутылку из-под пива.

Что мы увидели, впервые коснувшись дна в #ChallengerDeep? БУТЫЛКУ ПИВА,

– написала океанографиня, докторка Дон Райт.

Что зафиксировала камера: смотрите видео

Реакция сети

Пользователи соцсетей были шокированы, как стеклянная бутылка могла уцелеть при давлении примерно 1100 атмосфер, что в 1100 раз превышает нормальное давление на уровне моря.

Интересно знать! В Марианской впадине, самой глубокой точке Мирового океана (глубина около 10 984 метров), давление составляет примерно: 1 100 атмосфер или 110 мегапаскалей. Для сравнения, атмосферное давление на уровне моря составляет 1 атмосфера. Итак, на дне Марианской впадины давление в 1 100 раз выше, чем на поверхности Земли.

Исследователи объяснили это тем, что бутылка была открыта, и вода заполнила ее изнутри, уравновесив внутреннюю и внешнюю силу. Это позволило стеклу избежать разрушения.

По словам доктора Райт, эта находка – не повод для веселья, а скорее знак катастрофической беспечности человека.

"Это очередное доказательство того, что мы, как человечество, должны лучше заботиться об океане и о здоровье среды обитания, которую мы разделяем и от которой в конечном итоге зависим", – также написала она в комментарии под фото.

Ранее экоактивист показал "остров" из мусора в поселке городского типа Бабаи, что недалеко от Харькова. Пластиковыми бутылками и другим мусором покрыта река Уды.