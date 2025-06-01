Пролетел более 1500 километров: в Украине заметили редкую краснокнижную птицу

В одном из районов Чернигова заметили редкую птицу, которая, как впоследствии выяснилось, прибыла аж из Финляндии. Говорится о скопе – редкой хищной птице.

Известно, что хищник смог сбежать из зоологического центра в Финляндии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу "Любимый Чернигов".

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На хищника случайно наткнулись местные. Хищник сидел на месте и не мог взлететь. Но, когда птицу осмотрели тщательнее, то выяснилось, что это – скопа, который занесен в Красную книгу Украины.

Интересно! Скопа – это хищная птица среднего размера, известная своим мастерством в ловле рыбы. Она является единственным представителем семейства скоповых, хотя некоторые классификации относят ее к ястребиным. Птица может вращать внешний палец, чтобы лучше держать скользкую рыбу (как сова). Имеет водонепроницаемые перья и специальные ноздри, закрывающиеся при погружении.

Волонтер Тина Литвиненко, которая помогает птицам, смогла спасти скопу. Выяснилось, что эта птица сбежала из зоологического музея Финляндии. С представителями музея уже установлена связь,

– пишут в черниговских пабликах.



В Украине заметили редкую краснокнижную птицу / Фото с фейсбук-страницы "Любимый Чернигов"



Птица прилетела из Финляндии / Фото с фейсбук-страницы "Любимый Чернигов"

Что известно о редкой птице

По словам орнитологов, скопа отличается узнаваемым окрасом: спина и верхние части тела имеют темно-серо-черный цвет, тогда как брюшко – белое с характерной темной полосой поперек груди. Голова птицы также светлая, но дополнена широкой черной линией, тянущейся через глаз. Скопа имеет длинные, узкие крылья, короткий хвост, желтоватые глаза и небольшой хохолок на затылке, что делает ее внешность еще более выразительной.

На глобальном уровне этот вид не находится под серьезной угрозой исчезновения и классифицируется как "наименьшего риска". В то же время в Украине скопа внесена в Красную книгу, ведь численность птицы сокращается из-за ряда факторов. Среди основных угроз – уничтожение гнезд, браконьерство, вырубка лесов, загрязнение водоемов и отстрел на местах кормления.

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