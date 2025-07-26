В "Южном парке" Трампа показали в постели с Сатаной и высмеяли его гениталии

Вечером 23 июля стартовал 27-й сезон мультсериала "Южный парк". В первой серии авторы взялись за Дональда Трампа – президент США появляется обнаженным, ссорится с премьером Канады и пытается соблазнить Сатану.

Среди охваченных тем – цензура, влияние на медиа, отмена шоу The Late Show with Stephen Colbert и международные конфликты. Название серии – "Проповедь на горе", сообщает 24 Канал со ссылкой на Variety.

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О чем вспоминают в премьерной серии?

В отличие от других героев, Трампа изобразили посредством сочетания реального фото лица с нарисованным телом. В течение эпизода неоднократно делаются намеки на миниатюрность его половых органов.

В центре сюжета – хаотичное поведение Трампа. В серии Иисус Христос возвращается в Саут-Парк, его впервые за долгое время снова показали как персонажа. Иисуса приглашают в начальную школу и части жителей это не нравится.

Из-за этого Трамп подает в суд на весь город, а Иисус в ответ призывает договориться. "Вы видели, что случилось с CBS? Да, ну, угадайте, кому принадлежит CBS? Paramount. Вы действительно хотите закончить, как Кольбер?", – говорит он.



Иисус в начальной школе Саут-Парка / Скриншот

Так создатели "Южного парка" напомнили о том, что телеканал закрывает свой популярный проект The Late Show with Stephen Colbert. Это объясняют нехваткой финансирования, но многие в США сомневаются в правдивости этой версии. Ведь ведущий шоу Стивен Кольбер часто критиковал Трампа. Люди предполагают, что именно это может быть настоящей причиной.

Далее события сюжета переносятся в Овальный кабинет Белого дома. Там американский президент конфликтует с канадским премьером. На вопрос о новых пошлинах, Трамп отвечает: "Вы же не хотите, чтобы я вас бомбил, как Ирак". "Я думал, ты только что бомбил Иран", – отвечает глава правительства Канады. "Иран, Ирак, какая, в черта, разница? Расслабься, чувак", – пренебрежительно отвечает Трамп.



В премьерной серии есть кадры из Овального кабинета / Скриншот

После этого зрителям показали, как Трамп раздевается в собственной спальне, пытаясь соблазнить самого Сатану. В мультфильме политик говорит ему: "Давай, я весь день тяжело работал".

Ты не работал! Ты просто целый день делал глупые мемы,

– отвечает Сатана, который точно не в восторге от предложений американского лидера.

Отдельную волну обсуждений вызвал deepfake-ролик, выпущенный в конце серии. В нем реалистичный цифровой Трамп идет по пустыне и постепенно раздевается. Завершается видео словами: "Его пенис крошечный, но любовь к нам – большая". После этого на экране появляется ироничная подпись: "Никто не останется без его помощи. Он достанет каждого".

Тизер к новой серии "Южного Парка" с Трампом: смотрите видео

Как отреагировали у Трампа?

В Белом доме возмущены. Представитель Тейлор Роджерс заявил, что сериал "не является актуальным уже более 20 лет и держится на волоске благодаря неинтересным идеям в отчаянной попытке привлечь внимание". Он утверждает, что Трамп за 6 месяцев на посту якобы выполнил больше обещаний, чем любой другой президент в истории США.

И ни один четвертосортный сериал не сможет сорвать успешную деятельность,

– утверждает Роджерс.

Также речник Белого Дома пожаловался, что "лицемерие левых не имеет границ", ведь они "годами критиковали "Южный парк" за оскорбительное содержание, а теперь вдруг начали восхвалять сериал".

Во время фестиваля Comic-Con в Сан-Диего соавтора сериала Трея Паркера попросила прокомментировать реакцию Белого дома. "Нам очень жаль", – ответил он с, как пишут СМИ, притворно серьезным выражением лица.

О чем "Южный парк"?

Это сатирический мультсериал о четырех мальчиках Стэне, Кайле, Картмане и Кенни, которые живут в вымышленном американском городке Саут-Парк. События часто выходят за пределы реальности и превращаются в абсурдные или гротескные ситуации.

Сериал известен своей острой критикой американской политики и культуры, расизма, религии, медиа, интернет-истерий, войны, звезд шоубиза. Сериал очень быстро реагирует на события, новые серии часто создаются через несколько дней после громких новостей.