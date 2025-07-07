Женщина показала, как отдыхает ее собака в бассейне: пушистику завидуют тысячи людей
- Золотистый ретривер по кличке Овсянка стал популярным благодаря своему отдыху в бассейне, видео которого набрало более 2,5 миллиона просмотров.
- Хозяйка собаки, Адрия Барич, обустроила бассейн специально для Овсянки, поскольку он любит водные процедуры и проводит в воде почти весь день.
Золотистый ретривер по кличке Овсянка покорил сердца миллионов пользователей соцсетей своим роскошным летним отдыхом. Его хозяйка, 27-летняя Адрия Барич из Калифорнии, поделилась в инстаграме видео, как пес релаксирует в бассейне.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу adriaandoatmeal.
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На обнародованных кадрах видно, как Овсянка расслабленно плавает, а затем с закрытыми глазами дремлет на надувном матрасе, как на частном курорте. Ролик быстро набрал более 2,5 миллиона просмотров и 230 тысяч лайков, а в комментариях – тысячи шуток и слов зависти.
Овсянка живет лучше, чем я. Я здесь работаю, а он – в СПА,
– пишут пользователи.
Как отдыхает собачка: смотрите видео
Как призналась Адрия, она обустроила бассейн специально для своего любимца, потому что тот оказался страстным любителем водных процедур. Пес настолько полюбил плавать, что теперь проводит в воде почти весь день.
Интересно! Любовь к воде – не случайность. Золотистых ретриверов выводили для помощи охотникам, в частности для доставания добычи из воды. Их густая двойная шерсть хорошо защищает во влажной среде, а врожденный инстинкт обить воду для них настоящей стихией.
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