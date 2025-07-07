Женщина показала, как отдыхает ее собака в бассейне: пушистику завидуют тысячи людей

Золотистый ретривер по кличке Овсянка покорил сердца миллионов пользователей соцсетей своим роскошным летним отдыхом. Его хозяйка, 27-летняя Адрия Барич из Калифорнии, поделилась в инстаграме видео, как пес релаксирует в бассейне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу adriaandoatmeal.

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На обнародованных кадрах видно, как Овсянка расслабленно плавает, а затем с закрытыми глазами дремлет на надувном матрасе, как на частном курорте. Ролик быстро набрал более 2,5 миллиона просмотров и 230 тысяч лайков, а в комментариях – тысячи шуток и слов зависти.

Овсянка живет лучше, чем я. Я здесь работаю, а он – в СПА,

– пишут пользователи.

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Как призналась Адрия, она обустроила бассейн специально для своего любимца, потому что тот оказался страстным любителем водных процедур. Пес настолько полюбил плавать, что теперь проводит в воде почти весь день.

Интересно! Любовь к воде – не случайность. Золотистых ретриверов выводили для помощи охотникам, в частности для доставания добычи из воды. Их густая двойная шерсть хорошо защищает во влажной среде, а врожденный инстинкт обить воду для них настоящей стихией.

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