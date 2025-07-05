Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Galaxy.

Смотрите также Мужчина готов передать свое имение и деньги незнакомому человеку: но есть условие

Что известно о крокодиле

Известно, что Генри родился ориентировочно в 1900 году в дельте Окаванго в Ботсване. Его поймали в 1903-м – охотник на слонов, которого также звали Генри, и именно в его честь рептилия получила имя.

В течение десятилетий Генри жил в дикой природе, пока в 1985 году его не перевезли в заповедник Crocworld в провинции Квазулу-Натал. С тех пор он спаривался минимум с шестью самками и стал отцом более 10 000 крокодилят.

Как выглядит крокодил: смотрите видео

Хищник поражает своими размерами – более 5 метров в длину и 700 килограммов веса. В заповеднике он не одинок: вместе с ним живет еще один "ветеран" – 90-летний крокодил, по имени Колгейт.

Несмотря на то, что точная дата рождения Генри неизвестна, каждый год его именины официально празднуют 16 декабря. Этой зимой ему исполнится 125 лет.

Интересно! В среднем крокодилы живут 50 – 70 лет, в зависимости от вида и условий жизни. Однако некоторые особи могут доживать и до 100 лет или более, особенно в неволе, где нет природных угроз и есть стабильное питание.

Ранее мы писали о девушке, которая нашла на пляже ракушку с ядовитой конусной улиткой, которая могла ее убить.