Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Galaxy.

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Що відомо про крокодила

Відомо, що Генрі народився орієнтовно у 1900 році в дельті Окаванго в Ботсвані. Його спіймали у 1903-му – мисливець на слонів, якого також звали Генрі, і саме на його честь рептилія отримала ім'я.

Протягом десятиліть Генрі жив у дикій природі, поки у 1985 році його не перевезли до заповідника Crocworld у провінції Квазулу-Натал. Відтоді він спарювався щонайменше з шістьма самками й став батьком понад 10 000 крокодиленят.

Як виглядає крокодил: дивіться відео

Хижак вражає своїми розмірами – понад 5 метрів у довжину та 700 кілограмів ваги. У заповіднику він не самотній: разом із ним мешкає ще один "ветеран" – 90-річний крокодил, на ім'я Колгейт.

Попри те, що точна дата народження Генрі невідома, щороку його іменини офіційно святкують 16 грудня. Цієї зими йому виповниться 125 років.

Цікаво! У середньому крокодили живуть 50 – 70 років, залежно від виду та умов життя. Проте деякі особини можуть доживати й до 100 років або більше, особливо в неволі, де немає природних загроз і є стабільне харчування.

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