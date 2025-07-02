Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт @beckyleeinoki.

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Беккілі розповіла, що, побачивши мушлю, захотіла подивитися на неї ближче. Вона навіть зняла коротке відео для своїх соцмереж. Та коли перевернула знахідку, помітила всередині живу істоту, яку спершу не впізнала. Згодом з'ясувалося, що це був конусний равлик.

Довідка. Конусні равлики – це морські молюски з красивими мушлями, які містять потужний нейротоксин. Укус може викликати параліч і зупинку дихання. Випадки смертей після контакту з ними зафіксовані в кількох країнах світу. Наразі протиотрути від морських молюсків не існує.

У мене похолоділо в грудях. Це могла бути найбільша помилка в моєму житті,

– зазначила Беккілі.

На щастя, Беккілі не постраждала, але пережила сильний стрес і тривогу. Щоб застерегти інших, вона опублікувала своє відео в тіктоці, і воно стало вірусним, набравши понад 25 мільйонів переглядів.

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У наступних роликах вона пояснила, чому важливо бути обережним біля моря, навіть якщо щось здається невинним або красивим.

Раніше американська блогерка Меган Гілберт під час прогулянки на каяку біля Кейптауна зняла відео тисяч медуз під водою, що нагадувало сцену з фільму жахів.