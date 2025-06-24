Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток сторінку @bbcnewsukrainian.

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Котика звати Барні Булька і він живе у притулку для тварин у Північній Ірландії. Барні Булька – справжня зірка, адже його особливий ніс, схожий на кульку, одразу привертає увагу. Попри свою незвичну зовнішність, кіт має доброзичливий характер і активно шукає дім.

Працівниця благодійної організації Лінсі Джонс зазначила, що в аналізах Барні виявили криптококову інфекцію, яка, ймовірно, могла спричинити зміну форми носа.

У Північній Ірландії живе кіт з незвичайним носом: дивіться відео

Довідка. Криптококова інфекція у котів – це серйозне грибкове захворювання, спричинене грибками роду Cryptococcus. Це одна з найпоширеніших системних мікозних інфекцій у котів, особливо у регіонах з теплою, вологішою кліматичною зоною або в місцях, де багато пташиного посліду. Але передача між тваринами чи до людини – малоймовірна.

Однак Барні приймає ліки: сім днів він на ліках, а наступних сім днів без, і так по колу.

Ми вже бачимо різницю. Він такий спокійний котик. Справжній герой,

– сказала Лінсі Джонс.

Притулок сподівається, що популярність Барні допоможе йому знайти родину, яка прийме його таким, яким він є – з великим носом і ще більшим серцем.

Раніше ми писали про кота, на прізвисько Локі, який вже став справжньою зіркою тіктоку завдяки своїй впертості та креативному підходу до заборон. Його господарі намагалися відучити улюбленця стрибати на холодильник – для цього навіть перенесли його улюблене ліжечко на підлогу. Та Локі виявився не з тих, хто легко здається.