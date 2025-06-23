Зубкову зробили операцію, яка тривала три години. Наразі він перебуває у реанімації в тяжкому стані, але його стабілізували. Лікарі кажуть, що давати прогнози, чи виживе директор зоопарку – рано, передає 24 Канал.

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Що буде з левом, який напав на Зубкова

Лева, який напав на директора "Тайгана" не присиплятимуть. Експертна комісія вирішила: хижак повівся як закладено природою. А людина – припустилася помилки, залишившись наодинці з тваринами.

У Росприроднагляді Криму розповіли росЗМІ: регламент забороняє співробітникам перебувати у вольєрі поодинці. Необережність директора парку – не привід умертвляти лева.

До слова, минулого року леви загризли на смерть співробітницю зоопарку Леокадію Перевалову. За іронією долі, тоді сам Зубков заявив, що тварин чіпати не будуть: "Евтаназію не можуть наказати жодні служби", – казав він.