Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт @beckyleeinoki.

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Беккили рассказала, что, увидев раковину, захотела посмотреть на нее поближе. Она даже сняла короткое видео для своих соцсетей. Но когда перевернула находку, заметила внутри живое существо, которое сначала не узнала. Впоследствии выяснилось, что это была конусная улитка.

Справка. Конусные улитки – это морские моллюски с красивыми раковинами, которые содержат мощный нейротоксин. Укус может вызвать паралич и остановку дыхания. Случаи смертей после контакта с ними зафиксированы в нескольких странах мира. Сейчас противоядия от морских моллюсков не существует.

У меня похолодело в груди. Это могла быть самая большая ошибка в моей жизни,

– отметила Беккили.

К счастью, Беккили не пострадала, но пережила сильный стресс и тревогу. Чтобы предостеречь других, она опубликовала свое видео в тиктоке, и оно стало вирусным, набрав более 25 миллионов просмотров.

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В следующих роликах она объяснила, почему важно быть осторожным у моря, даже если что-то кажется невинным или красивым.

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