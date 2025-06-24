Как в фильмах ужасов: девушка плавала на каяке, не подозревая, что было под водой

Спокойная прогулка на каяке у побережья Кейптауна обернулась для путешественницы из США настоящей сценой из фильма ужасов. Блогерша Меган Гилберт, которая живет в Южной Африке, сняла на видео необычайное явление – под ее каяком в воде плавали тысячи медуз.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу meganthetravelingwriter.

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Женщина призналась, что просто наслаждалась видами с каяка. Но, когда она погрузила в воду камеру GoPro, то увидела, что в кадре появился настоящий подводный "кошмар". Тысячи медуз спокойно дрейфовали под лодкой, создавая сюрреалистическую и несколько жуткую картину.

Сначала мы увидели одну – две. Но уже через несколько минут поняли – их вокруг множество. Просто ковер из медуз под нами,

– рассказала она в своем видео.

Что было под водой: смотрите видео

Видео моментально стало вирусным, собрав более 1,4 миллиона лайков. Меган предполагает, что она стала свидетелем чрезвычайно редкого явления – "суперцветения" медуз, когда большие скопления этих существ появляются в результате изменений температуры воды или течений.

На следующий день Меган вернулась на то же место, но почти все медузы исчезли. Их, по ее словам, могли разогнать волны или рыбы, которые ими питаются.

Этот момент был мимолетным, и именно в этом его прелесть. Океан непредсказуем – ты никогда не знаешь, что скрывается под гладью воды,

– подытожила она.

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