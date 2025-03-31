Одна из старейших в мире: в Англии кошка Милли отпраздновала 30-летие

В Англии кошка, которую зовут Милли, отпраздновала свое 30-летие. Ее владелец Лесли Грингоу называет любимицу "самой старой кошкой в мире", хотя это невозможно подтвердить официально.

Несмотря на это, владелец все равно считает свою кошку самой старой в мире. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Что известно о кошке-долгожительнице

Лесли Грингоу рассказал, что Милли – это кошка его покойной жены Паулы, с которой он познакомился в 2012 году. О кошке любимой мужчина впервые узнал, когда разговаривал с Паулой по телефону и услышал мурлыканье кошки на заднем плане.

Милли была такая милая кошка, когда я впервые ее увидел. Годами Милли подвергалась издевательствам от других кошек в ее районе, поэтому она прекратила выходить на улицу и стала более похожа на домашнюю кошку. У нее развилось осторожное отношение и она очень застенчива. Я думаю, это помогло ей жить дольше,

– рассказал мужчина.

Он считает, что кошка смогла дожить до такого почтенного возраста благодаря "многочисленным вкусностям и объятиям". Владелец Милли, среди прочего, кормит ее:

креветками,

лососем,

бутилированной водой.

70-летний мужчина говорит, что его Милли – черепаховая кошка – является самой старой из тех, живущих в мире. Однако ее точный возраст назвать не может.

Моя жизненная цель – занести ее в Книгу рекордов Гиннесса. Но я не могу подтвердить ее возраст. Единственный человек, который может это сделать – моя покойная жена, которая, к сожалению, умерла пять лет назад,

– добавил мужчина.



Как выглядит Милли / Фото SWNS

Кто сейчас является самой старой кошкой в мире

Сейчас самой старой кошкой в мире считается Флосси из Великобритании. Она родилась 29 декабря 1995 года, и по состоянию на февраль 2025 года ей исполнилось 32 года, что эквивалентно примерно 140 человеческим годам. Флосси официально признана Книгой рекордов Гиннеса как самая старая живая кошка в мире.

Ранее в Книгу рекордов Гиннеса попала другой кот – мистер Пагсли Аддамс. Он стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса из-за самого длинного хвоста в мире длиной 45 сантиметров.