Не мышь и не птица: кошка принесла домой странную "добычу" и покорила сеть

В тиктоке бешеной популярности набрал видеоролик с пушистой звездой, по имени Коко. Хозяин застукал кошку с поличным во время необычной кражи.

В тот момент, когда некоторые коты приносят своим хозяевам мышей или птиц, Коко принесла домой не что иное, как вирусную игрушку Лабубу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт @jeff.isback.

Смотрите также В Харьковском экопарке выращивают двух белых тигрят: кадры с малышами

На обнародованных в сети кадрах видно, как Коко гордо шагает по улице с игрушкой в зубах, а затем уверенно заходит с ней во двор своего дома.

Коко украла чью-то Лабубу и принесла ее домой,

– с улыбкой прокомментировал владелец пушистой разбойницы.

Кошка принесла домой странную "добычу": смотрите видео

Это видео уже собрало более 500 тысяч просмотров, 60 тысяч лайков и сотни комментариев. Владелец кота признался, что до сих пор не знает, как реагировать на курьезный инцидент. Однако пушистик, похоже, не чувствует никакой вины и выглядит гордым и довольным своей "добычей".

Кому именно принадлежала украденная игрушка – пока неизвестно. Но ясно одно: кошка Коко стала новой звездой тиктоку.

Лабубу – это популярная коллекционная игрушка, созданная тайваньским художником Kasing Lung для бренда POP MART – одного из лидеров рынка дизайнерских фигурок в стиле art toy. Игрушки стали очень модным среди молодежи в Азии, а последние годы – и по всему миру. В соцсетях, в частности TikTok, видео с этими игрушками часто становятся вирусными.