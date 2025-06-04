Живет в джунглях и имеет миллион подписчиков: тикток очаровал настоящий Маугли из Амазонии

Эквадорский активист Мой Гуикита стал настоящей звездой соцсетей. Парень живет в амазонских джунглях и транслирует свою жизнь в захватывающих видео в тиктоке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт @moiguiquita.

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Что известно о современном Маугли

Мой Гуикита – представитель коренного народа ваорани из Эквадора. Он стал звездой тиктока благодаря своим видео, демонстрирующих повседневную жизнь в амазонских джунглях. В своем аккаунте он делится кадрами с традиционной охоты, сбора плодов, изготовления украшений и другими аспектами культуры своего народа.

Он показывает сцены из жизни в джунглях, в частности:

охота,

сбор плодов,

другие аспекты традиционного образа жизни.

Эти видео получили миллионы просмотров и сделали Моя известным в социальных сетях.

Настоящий Маугли из Амазонии: смотрите видео

Эти видео полны спокойствием и вдохновлены природой. Люди, которые живут в бетонных джунглях, ходят на работу с 8:00 до 17:00 просто очарованы жизнью активиста. Нечего скрывать – он просто фантастический.

Ранее мы писали, что леса Амазонии могут стать засушливой равниной к 2064 году. Все из-за периодов засухи, пожаров и деятельности человека. Если Амазония потеряет от 30 до 50% лесного покрова, количество осадков в регионе может сократиться на 40%. Это приведет к засушливому климату, что существенно ухудшит условия жизни местных жителей, которые столкнутся с нехваткой воды.