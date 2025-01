В Бразилии монета спасла отца и дочь от смерти: фото с места происшествия

В Бразилии произошел инцидент, который мог бы закончиться трагически. Отец, по имени Карлос и его дочь едва не попали под колеса автомобиля.

Их спасла монета, которая в этот момент упала на землю.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как люди выходят из магазина. Когда они стоят на тротуаре, отец указывает на землю. Через секунду он наклоняется и подбирает упавшую монету,. В этот момент мимо них на большой скорости летит автомобиль. Если бы они не остановились, чтобы поднять монету, то попали бы под колеса и погибли бы.



Монета спасла жизнь отца и дочери / Скриншот с видео

Отец схватил девочку, прежде чем он и другие люди подбежали к машине, чтобы проверить, что с водителем. Сообщается, что водитель свернул в сторону, чтобы избежать наезда на мотоциклиста, но не справился с управлением.

Есть ли пострадавшие

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Это было дело нескольких секунд. Если бы мы не остановились, чтобы забрать монету, нас бы здесь не было,

– подчеркнул отец.

Справка. Согласно статистике, уровень смертности в результате ДТП в Бразилии составляет 19,7 случаев на 100 000 населения. Этот показатель является одним из самых высоких в Латинской Америке. Для сравнения, в Аргентине этот показатель составляет 14 смертей на 100 000 населения.