У Бразилії монета врятувала батька і доньку від смерті: фото з місця події

У Бразилії стався інцидент, який міг би закінчитися трагічно. Батько, на ім'я Карлос і його донька ледь не потрапили під колеса автомобіля.

Їх врятувала монета, яка у цей момент впала на землю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Need To Know.

Дивіться також У Китаї жінка втратила роботу через кота: що він накоїв

На відеозаписі з камери спостереження видно, як люди виходять з магазину. Коли вони стоять на тротуарі, батько вказує на землю. За секунду він нахиляється і підбирає монету, що впала. У цей момент повз них на великій швидкості летить автомобіль. Якби вони не зупинилися, щоб підняти монету, то потрапили б під колеса і загинули б.



Монета врятувала життя батька і доньки / Скриншот з відео

Батько схопив дівчинку, перш ніж він та інші люди підбігли до машини, щоб перевірити, що з водієм. Повідомляється, що водій звернув убік, щоб уникнути наїзду на мотоцикліста, але не впорався з керуванням.

Чи є постраждалі

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Це була справа декількох секунд. Якби ми не зупинилися, щоб забрати монету, нас би тут не було,

– наголосив батько.

Довідка. Згідно зі статистикою, рівень смертності внаслідок ДТП у Бразилії становить 19,7 випадка на 100 000 населення. Цей показник є одним із найвищих у Латинській Америці. Для порівняння, в Аргентині цей показник становить 14 смертей на 100 000 населення.