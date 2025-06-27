В США мужчина нашел в печке 40 000 долларов: вернул ли он их владельцу
- Мужчина в США нашел в старой печи 40 000 долларов во время сдачи на металлолом, но вернул деньги владельцу.
- История стала вирусной в интернете, собрав более 116 тысяч лайков, вызвав различные реакции среди пользователей.
Житель США, который собирался сдать на металлолом старую печь, наткнулся на неожиданный "клад". Внутри было более 40 000 долларов (примерно 1,6 миллиона гривен).
Этой историей поделился пользователь с ником dmatson724 на форуме Reddit, передает 24 Канал.
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Что известно о фантастической находке
Мужчина рассказал, что его отец, пенсионер, просто хотел немного подзаработать, сдавая металлолом. Но во время разбора старой печки дверца случайно открылась, и оттуда посыпались банки, набитые купюрами. Банкноты были перевязаны резинками, некоторые датированы еще 2008 годом.
Несмотря на соблазн, мужчина не стал присваивать находку. Он выяснил, кому принадлежит печь, и вернул деньги владельцу, получив небольшое вознаграждение. Автор поста подчеркнул, что для отца вариант "оставить себе" даже не рассматривался – это был вопрос совести.
Это были бы деньги, которые изменили бы его жизнь. Но они не его,
– написал сын героя истории.
Мужчина нашел 40 000 долларов / Фото Reddit
История мгновенно стала вирусной: пост собрал более 116 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев. Мнения комментаторов разделились: кто-то восхищался честностью пенсионера, другие сомневались, действительно ли деньги вернулись в "правильные руки".
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