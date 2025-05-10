Мужчина 10 лет искал по распродажам вещь своей мечты: что это было

Британский "охотник за скидками" Джош Райт признался, что 10 лет искал редкую настольную игру из 1980-х годов. И вот наконец ему улыбнулась удача.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт мужчины в тиктоке.

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Что нашел мужчина

Джош Райт поделился удивительной находкой, которую искал 10 лет. Он приобрел игру, которую называл своей мечтой, за 2 фунта стерлингов (2,5 доллара). Чтобы найти ее, он в течение 10 лет обыскивал благотворительные магазины и гаражные распродажи в поисках настольной игры "Escape from Atlantis" (на русском "Побег из Атлантиды") от известной компании Waddington's.

Несмотря на долгие годы поисков, он не оставлял надежды найти. По словам Джоша, на eBay она стоит от 50 до 60 фунтов, и недавно он едва не нажал кнопку "купить", но удержался.

Мужчина нашел игру, которую искал 10 лет: смотрите видео

Игру мужчина нашел в филиале благотворительного торгового центра St Elizabeth Hospice.

Я искал эту игру 10 лет... И вот она – 2 фунта. Это просто безумно. Я ее забираю,

– воскликнул он в ролике.

Интересно! "Escape from Atlantis" – это стратегическая настольная игра, впервые вышла в 1980-х и стала культовой среди фанатов настольных игр. Игроки должны спасти своих персонажей с тонущего острова, избегая морских чудовищ и ловушек. Оригинальные версии игры давно исчезли с прилавков магазинов, и теперь считаются коллекционной редкостью.

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