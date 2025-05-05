Мужчина обнаружил странную находку на съемной квартире: что это было

В соцсетях активно обсуждают курьезный случай, который произошел с мужчиной, который недавно арендовал жилье. Он обнаружил в арендованных апартаментах загадочный флакон мыла, заклеенный скотчем и суперклеем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обсуждение на форуме Reddit.

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Мужчина опубликовал соответствующее фото на популярном форуме, написав:

Хозяин моей квартиры запечатал мыло лентой и суперклеем для безопасности.



Флакона мыла, который нашел мужчина / Фото Reddit

Реакция сети

Пользователи Reddit сразу же начали выдвигать различные предположения. Некоторые предполагали, что такая необычная мера предосторожности может быть связана с защитой от возможного саботажа. Другие поделились тревожными историями из собственной жизни: в школьные годы они якобы находили в мыле посторонние телесные жидкости.

"Похоже, хозяин решил, что лучше перестраховаться, чем потом жалеть",

"Это напоминает мне о том, как в отелях иногда находят неожиданные "сюрпризы" в мыле",

"А что, если его не опечатал владелец, а опечатал нарушитель?",

"Вот почему я никогда не использую в отелях многоразовые бутылки. Я работал в одном из них, и то, что творят люди в отелях, можно описать только как дикость".

Инцидент вызвал оживленные дискуссии о гигиене в арендованных апартаментах и возможных крайностях в обеспечении безопасности жильцов.

Ранее мы писали о паре из США, которая нашла загадочную записку с призывом не заглядывать под пол и комбинацию цифр в новом доме. Пользователи в соцсетях предложили различные теории, что могут означать эти цифры.