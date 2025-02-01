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1 февраля 2025, 12:46
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Парковка в аэропорту обошлась мужчине в 200 тысяч долларов: как такое возможно

Алена Захарова

Автомобиль Volkswagen Golf, который оставили на парковке в аэропорту Берлин-Бранденбург (Германия), неожиданно стал международной сенсацией. Все из-за того, что его владелец накопил рекордный долг за стоянку –209 124 долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

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Как такое могло произойти

Как известно, парковка в аэропортах стоит дорого. К примеру, в берлинском аэропорту первые 10 минут на краткосрочной стоянке бесплатные, после чего взимается:

  • 11 долларов за 30 минут,
  • 23 доллара за час,
  • 552 доллара за день.

Однако, оставив автомобиль на этой стоянке на целый год, владелец создал поистине уникальную ситуацию.

Когда именно администрация аэропорта обратила внимание на оставленный автомобиль, неизвестно. Однако в течение года никто не предпринял никаких действий, чтобы решить эту проблему.


Машину на год забыли на парковке / Фото Oddity Central

Что было дальше с авто

Автомобиль эвакуировали только 28 января, но к этому моменту сумма задолженности уже достигла шестизначного значения. Правда, взыскать эти средства будет непросто, ведь личность владельца пока не установили.

Более того, появились предположения, что машину могли похитить и впоследствии оставить в аэропорту. Ганноверские номера не соответствуют зарегистрированному автомобилю, что затрудняет расследование.