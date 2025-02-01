Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

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Как такое могло произойти

Как известно, парковка в аэропортах стоит дорого. К примеру, в берлинском аэропорту первые 10 минут на краткосрочной стоянке бесплатные, после чего взимается:

11 долларов за 30 минут,

23 доллара за час,

552 доллара за день.

Однако, оставив автомобиль на этой стоянке на целый год, владелец создал поистине уникальную ситуацию.

Когда именно администрация аэропорта обратила внимание на оставленный автомобиль, неизвестно. Однако в течение года никто не предпринял никаких действий, чтобы решить эту проблему.



Машину на год забыли на парковке / Фото Oddity Central

Что было дальше с авто

Автомобиль эвакуировали только 28 января, но к этому моменту сумма задолженности уже достигла шестизначного значения. Правда, взыскать эти средства будет непросто, ведь личность владельца пока не установили.

Более того, появились предположения, что машину могли похитить и впоследствии оставить в аэропорту. Ганноверские номера не соответствуют зарегистрированному автомобилю, что затрудняет расследование.