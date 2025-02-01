Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Як таке могло статися

Як відомо, парковка в аеропортах коштує дорого. До прикладу, у берлінському аеропорту перші 10 хвилин на короткостроковій стоянці безкоштовні, після чого стягується:

11 доларів за 30 хвилин,

23 долари за годину,

552 долари за день.

Однак, залишивши автомобіль на цій стоянці на цілий рік, власник створив воістину унікальну ситуацію.

Коли саме адміністрація аеропорту звернула увагу на залишений автомобіль, невідомо. Однак протягом року ніхто не вжив жодних дій, щоб розв'язати цю проблему.



Машину на рік забули на парковці / Фото Oddity Central

Що було далі з авто

Автомобіль евакуювали лише 28 січня, але до цього моменту сума заборгованості вже сягнула шестизначного значення. Щоправда, стягнути ці кошти буде непросто, адже особу власника поки що не встановили.

Ба більше, з'явилися припущення, що машину могли викрасти й згодом залишити в аеропорту. Ганноверські номери не відповідають зареєстрованому автомобілю, що ускладнює розслідування.