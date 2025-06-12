Мужчина прожил в пещере 4 года и теперь отказывается от женитьбы: в чем причина

Китаец Мин Хенцай решил изменить традиционный стиль жизни и обустроил для себя пещеру вдали от цивилизации. Он прожил так уже 4 года и не планирует возвращаться к привычной жизни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Что известно об отшельнике

В прошлом 35-летний китаец работал водителем. Однажды он решил все бросить и перебрался жить в пещеру. На такую жизнь его "вдохновили" постоянные долги, которые он должен был отдавать родным и знакомым.

Известно, что родственники Мина уже продали его имущество, чтобы вернуть свои деньги, которые он задолжал. Также мужчина должен деньги банку, однако уже покинул надежды сделать это. Тогда китаец обменял свою землю с землей односельчанина, чтобы получить возможность пользоваться пещерой рядом.

Он потратил 40 000 юаней (6 000 долларов), чтобы обустроить свой дом в пещере площадью 50 квадратных метров,

– отмечают в медиа.



35-летний мужчина живет в пещере / Фото QQ.com

Теперь мужчина живет в пещере и транслирует свою жизнь в соцсетях, где за ним следят более 40 тысяч человек. Там он также зарабатывает на прямых трансляциях. Он заверил, что в пещере не скучает, ведь имеет свои повседневные ритуалы и график, которого он придерживается:

каждый день отшельник просыпается в 8 утра,

целый день гуляет, читает и работает на земле,

сам выращивает овощи, которыми питается,

спать ложится в 10 вечера.

Свои средства он тратит только на вещи первой необходимости. А брак он считает "пустой тратой денег".

Мы уже писали об Али Бозоглан из Турции, который также живет в пещере. Это произошло после потери дома во время землетрясения в 2023 году.