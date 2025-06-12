Мужчина прожил в пещере 4 года и теперь отказывается от женитьбы: в чем причина
- Китаец Мин Хенцай живет в пещере уже 4 года из-за долгов и транслирует свою жизнь в соцсетях, имея более 40 тысяч подписчиков.
- Мин обустроил пещеру за 40 000 юаней, ведет простой образ жизни и считает брак "пустой тратой денег".
Китаец Мин Хенцай решил изменить традиционный стиль жизни и обустроил для себя пещеру вдали от цивилизации. Он прожил так уже 4 года и не планирует возвращаться к привычной жизни.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.
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Что известно об отшельнике
В прошлом 35-летний китаец работал водителем. Однажды он решил все бросить и перебрался жить в пещеру. На такую жизнь его "вдохновили" постоянные долги, которые он должен был отдавать родным и знакомым.
Известно, что родственники Мина уже продали его имущество, чтобы вернуть свои деньги, которые он задолжал. Также мужчина должен деньги банку, однако уже покинул надежды сделать это. Тогда китаец обменял свою землю с землей односельчанина, чтобы получить возможность пользоваться пещерой рядом.
Он потратил 40 000 юаней (6 000 долларов), чтобы обустроить свой дом в пещере площадью 50 квадратных метров,
– отмечают в медиа.
35-летний мужчина живет в пещере / Фото QQ.com
Теперь мужчина живет в пещере и транслирует свою жизнь в соцсетях, где за ним следят более 40 тысяч человек. Там он также зарабатывает на прямых трансляциях. Он заверил, что в пещере не скучает, ведь имеет свои повседневные ритуалы и график, которого он придерживается:
- каждый день отшельник просыпается в 8 утра,
- целый день гуляет, читает и работает на земле,
- сам выращивает овощи, которыми питается,
- спать ложится в 10 вечера.
Свои средства он тратит только на вещи первой необходимости. А брак он считает "пустой тратой денег".
Мы уже писали об Али Бозоглан из Турции, который также живет в пещере. Это произошло после потери дома во время землетрясения в 2023 году.