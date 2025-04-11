Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazete Duvar.

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Современный "пещерный" человек

Али Бозоглан рассказал, что уже 2 года живет в пещере. Сюда он переехал после того, как его дом был разрушен во время землетрясения в 2023 году.

Катастрофическое землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Подземные толчки также задели Сирию, Израиль, Ливан и Кипр. В результате стихийного бедствия погибли 50 132 человека, а более 120 тысяч человек – пострадали.

Мужчина жил в южной провинции Хатай, которая больше всего пострадала во время землетрясения. Али вместе с семьей выжил, и после пережитого – кардинально изменил взгляды на жизнь.

Так, после потери жилья Али поклялся больше никогда не жить в "искусственных" зданиях. Вместо этого он поселился в тихой пещере в окрестностях города, где сейчас наслаждается спокойной жизнью.

Пещера, которой уже тысячи лет, стала настоящим домом для Али. Здесь есть все для комфортной жизни: кровать, шкафы, небольшая кухня, вода, умывальник и другие необходимые вещи. Хотя семья Али не поддержала в таком образе жизни, однако мужчина отметил – сейчас он счастлив.

Я живу здесь два года после землетрясения, и я нашел покой в этой пещере. Эта пещера существовала тысячи лет и не разрушилась,

– объяснил Али.

Интересно, что местные власти предлагали Али дом для жизни, однако он отказался. По словам мужчины, жизнь в пещере отнюдь не отличается от дома. Али здесь и стирает вещи, и готовит еду, и убирает – все как в привычном доме.

Единственным минусом жизни в пещере мужчина называет незваных гостей. Поскольку температура в пещере низкая, то внутрь часто заползают змеи или грызуны. Впрочем, для мужчины это не такая серьезная проблема.

Сейчас Али и не собирается переезжать из пещеры. Более того, он хочет установить солнечные панели, чтобы обеспечить себя стабильным электроснабжением.

Мужчина обустроил жизнь в пещере: смотрите видео

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