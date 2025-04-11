Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazete Duvar.

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Сучасна "печерна" людина

Алі Бозоглан розповів, що уже 2 роки живе у печері. Сюди він переїхав після того, як його дім було зруйновано під час землетрусу у 2023 році.

Катастрофічний землетрус у Туреччині 6 лютого 2023 року у Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8. Підземні поштовхи також зачепили Сирію, Ізраїль, Ліван та Кіпр. Унаслідок стихійного лиха загинуло 50 132 особи, а понад 120 тисяч людей – постраждали.

Чоловік мешкав у південній провінції Хатай, яка чи не найбільше постраждала під час землетрусу. Алі разом з родиною вижив, і після пережитого – кардинально змінив погляди на життя.

Так, після втрати житла Алі поклявся більше ніколи не жити у "штучних" будівлях. Натомість він оселився у тихій печері на околицях міста, де нині насолоджується спокійним життям.

Печера, якій вже тисячі років, стала справжнім домом для Алі. Тут є все для комфортного життя: ліжко, шафи, невелика кухня, вода, вмивальник та інші необхідні речі. Хоча сім'я Алі не підтримала у такому способі життя, проте чоловік наголосив – нині він щасливий.

Я живу тут два роки після землетрусу, і я знайшов спокій у цій печері. Ця печера існувала тисячі років і не зруйнувалася,

– пояснив Алі.

Цікаво, що місцева влада пропонувала Алі будинок для життя, проте він відмовився. За словами чоловіка, життя у печері аж ніяк не відрізняється від дому. Алі тут і пере речі, і готує їжу, і прибирає – все як у звичному домі.

Єдиним мінусом життя у печері чоловік називає непроханих гостей. Оскільки температура в печері низька, то всередину часто заповзають змії чи гризуни. Втім, для чоловіка це не така серйозна проблема.

Нині Алі і не збирається переїжджати з печери. Ба більше, він хоче встановити сонячні панелі, аби забезпечити себе стабільним електропостачанням.

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